Kayseri'de göçük: 2 işçiden biri kurtarıldı
Kayseri'de göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı
TÜRKİYE 29.01.2021, 23:19
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir madende göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçilerden biri kurtarıldı. Göçük altındaki diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kurtarılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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