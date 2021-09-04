Kayseri'de halı sahada tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurarak yaraladı
Melikgazi ilçesinde, halı sahadaki kişiler arasında çıkan tartışma sonucu, B,y evinden getirdiği tüfekle 3 kişiyi yaraladı. Yaralılara müdahale edilirken, ateş açan şahıs da yakalandı.
TÜRKİYE 04.09.2021, 08:07
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı sahadaki gençler arasında istenmeyen anlar yaşandı.
Melikgazi ilçesi Toki Demokrasi Mahallesi 2229. Sokak'ta bulunan parktaki halı sahada maç yapan gençler arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyümesiyle B.Y., evinden getirdiği tüfekle karşı gruba ateş açtı.
ATEŞ EDEN ŞAHIS YAKALANDI
Tüfekten çıkan saçmalardan 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri B.Y.'yi yakalayarak gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma açılırken, ekipler halı sahada delil topladı.
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