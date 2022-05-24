Kayseri'de kahvehanede bıçaklı kavga: 1 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir kahvehanede, A.G. ile S.C. arasında gece bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., S.C.'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan S.C., kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.G.'nin yanı sıra olayla ilgili O.G.'yi de gözaltına aldı.