Kayseri'de kahvehanede bıçaklı kavga: 1 ölü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada, bir kişi bıçakla öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 24.05.2022, 16:04
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir kahvehanede, A.G. ile S.C. arasında gece bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., S.C.'yi bıçakla yaraladı.
Ağır yaralanan S.C., kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.G.'nin yanı sıra olayla ilgili O.G.'yi de gözaltına aldı.
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