Kayseri'de maden ocağında göçük

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığını duyurdu.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."