Kayseri'de maden ocağında göçük
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. 2 kişinin göçük altında kaldığı öğrenildi.
TÜRKİYE 26.03.2022, 09:52
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığını duyurdu.
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:
"Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağında 2 vatandaşımızın göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. İşletmenin tahlisiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlamış olup Kayseri İl AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."
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