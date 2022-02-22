Kayseri'de markete giden kişi, iki grup arasında çıkan kavgada vuruldu
Kayseri Melikgazi'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavga sırasında markete giden bir vatandaş 13 yaşındaki çocuğun silahından çıkan kurşun ile yaralandı.
TÜRKİYE 22.02.2022, 22:17 22.02.2022, 22:56
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Seten Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Halil K., (44) markete giderken iki grubun kavgasının arasında kaldı.
MARKETE GİDERKEN KAVGANIN ORTASINDA VURULDU
Kavgaya karışan İ.A.’nın (13) elinde bulunan tabancadan çıkan merminin karnına isabet etmesi ile Halil K. ve yere düşen Sibel T. (26) yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de olayın meydana geldiği sokakta çalışma yaptı.
Ekipler, olay yerinden kaçan İ.A.’nın bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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