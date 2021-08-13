Kayseri'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde minibüs şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 13.08.2021, 20:18 13.08.2021, 20:22
Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen midibüs, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Bostanlık mevkiinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.
Yaralılar helikopter ambulansla hastanelere sevk edildi
Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan bazı yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Midibüstekilerin Kur'an kursu öğrencileri olduğu ve İstanbul'a geziye gittikleri öğrenildi.
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 13 Ağustos 2021
|İmsak
|04:05
|Güneş
|05:37
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0
Günlük GazetelerTümü