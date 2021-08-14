Kayseri'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 29 yaralı

Kayseri'de Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 27'si öğrenci 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE 14.08.2021, 09:32 14.08.2021, 12:52
Kayseri'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 29 yaralı

KayseriKahramanmaraş karayolunun 120'nci kilometresi Bostanlık mevkiinde Kuran kursu öğrencilerinin taşındığı Ahmet B. yönetimindeki 46 S 0773 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.

KAYGAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaygan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu midibüste bulunan 27'si Kuran kursu öğrencisi 29 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

7 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazada yaralanan öğrencilerin gezi amacıyla Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gittikleri öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#kuran kursu #Kayseri #Kahramanmaraş #AksuTV #aksutv haber
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