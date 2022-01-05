Kayseri'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.