Kayseri'de öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Erciyes Dağı'ndan dönmekte olan turistleri taşıyan otobüs, kaza geçirdi.
TÜRKİYE 05.01.2022, 16:48 05.01.2022, 17:05
Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
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