Kayseri'de tır ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
Kayseri'de tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 11.08.2020, 10:04
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Kayseri-Sivas yolu Büyüktuzhisar Mahallesi Lalebeli mevkisinde meydana gelen kazada minibüs ile tır çarpıştı.
Kazada aynı aileden Faruk, Havva, Süreya, Rojin, Esra, Emrah, Sıddık, Nimet ve Cansu Balcı ile Zeynep Yalçın ve Melikan Acar yaralandı.
Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı
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