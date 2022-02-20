Kayseri’de, alkollü şahıs tramvayın önüne yattı
Alkollü olduğu iddia edilen şahıs seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı. Ayaklarını da tramvayın altına uzatan şahıs, polis ekipleri tarafından bölgeden alındı.
TÜRKİYE 20.02.2022, 09:22
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen O.K., tramvay raylarının üzerine oturdu.
Tramvay durağındaki güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
TRAMVAYI DURDURDU, ÖNÜNE YATTI
Ekipleri gören şahıs, bu arada seyir halinde olan tramvayı durdurarak önüne yattı. Ayaklarını da tramvaya uzatan şahıs, bir süre sonra polis ekipleri tarafından tramvayın önünden alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vatandaşlarda meraklı gözlerle olup biteni izlerken, şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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