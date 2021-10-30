Kayseri’de arkadaşlar arasındaki kavgada bir kişi başından vuruldu
3 arkadaşın karıştığı kavgada kan aktı. Başından vurulan ve ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, polis diğer 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
TÜRKİYE 30.10.2021, 15:27
Kayseri'deki bir arkadaş grubu arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma başladı.
Giderek alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.
O.A., B.B.Ö. ve M.F.Ö.'nün karıştığı kavgada silahlar da çekilince, bir kişi vuruldu.
BAŞINDAN VURULDU
Başından vurularak ağır yaralandığı öğrenilen O.A., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hasteneye kaldırıldı.
Olay bölgesine gelen polis ekipleri ise B.B.Ö ve M.F.Ö'yü gözaltına aldı.
Kavga ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Namaz Vakti 30 Ekim 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Beşiktaş
|11
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|11
|16
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Sivasspor
|11
|12
|12. Başakşehir
|10
|12
|13. Gaziantep FK
|10
|12
|14. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|10
|8
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Bandırmaspor
|11
|21
|4. Eyüpspor
|10
|20
|5. Erzurumspor
|10
|19
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Boluspor
|10
|12
|10. Samsunspor
|10
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Arsenal
|10
|17
|6. Brighton
|9
|15
|7. Tottenham
|9
|15
|8. M. United
|9
|14
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|24
|2. Real Sociedad
|11
|24
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|11
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3
Günlük GazetelerTümü