Kayseri’de arkadaşlar arasındaki kavgada bir kişi başından vuruldu

Kayseri'deki bir arkadaş grubu arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma başladı.

Giderek alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.

O.A., B.B.Ö. ve M.F.Ö.'nün karıştığı kavgada silahlar da çekilince, bir kişi vuruldu.

BAŞINDAN VURULDU

Başından vurularak ağır yaralandığı öğrenilen O.A., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hasteneye kaldırıldı.

Olay bölgesine gelen polis ekipleri ise B.B.Ö ve M.F.Ö'yü gözaltına aldı.

Kavga ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.