Kaza kurbanı fenomen tostçu gözyaşlarıyla toprağa verildi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt'un, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlandı.

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Kurt'un cenazesini, babası Mahmut ve kardeşi İbrahim teslim aldı.

BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Ayakta durmakta zorlanan Baba Mahmut Kurt, "Tüm insanlar hakkını helal etsin oğluma.” dedi.

HIZ GÖSTERGESİ 200'Ü GEÇTİ

Öte yandan Anıl Kurt, dün gece saatlerinde kazadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Kurt'un paylaşımında, hız göstergesinin 200'ü geçtiği görülmüştü.

"MEMLEKETİNE BÖYLE Mİ DÖNECEKTİN"

Kurt’un sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi, iş yerinin önüne getirildi.

Burada Kurt’un annesi Selma ve babası Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Anne Kurt’un, “Seni böyle mi karşılayacaktım, memleketine böyle mi dönecektin?” diyerek ağlaması herkesin yüreğini yaktı.

KIZ KARDEŞLERİ FENALIK GEÇİRDİ

Anıl Kurt’un kız kardeşleri de fenalık geçirdi. Kurt’un cenazesi daha sonra Küçük Oba Mezarlığına getirildi.

Burada cenaze namazı kılındığı sırada baba Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze namazının ardından Kurt, ailesi ve sevenlerinin omuzlarında götürülerek toprağa verildi.