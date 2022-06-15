Kaza yapan araç takla attı

Gece saatlerinde Kütahya-Eskişehir karayolunun 5'inci kilometresinde kaza meydana geldi.

Saat 03.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Eskişehir’e giden Tuncay Bora Yanak’ın kontrolünü kaybettiği 34 DHN 309 plakalı otomobil yoldan çıktı.

Yaklaşık 80 metre tarlada ilerleyen araç, beton duvara çarparak takla attı.

Yan koltukta kemersin oturdu

Kazada ters dönen aracın sürücüsü Tuncay Bora Yanak ile emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan yaklaşık 5 metre fırlayan Ali Yaşar Yanak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırıldılar

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 2 yaralı, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.















