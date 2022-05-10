Kaza yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücü: Şoför ben değildim
Orta şeritte ilerlerken yaptığı manevra sonucu, çarptığı aracın takla attığı ehliyetsiz sürücü, aracı dayısının kullandığını söyledi. Suçunu itiraf eden alkollü sürücü karakola götürüldü.
Karabük-Safranbolu karayolunun Yeşil Mahalle bölgesinde ilerleyen 22 yaşındaki Tolgahan D., idaresindeki 78 SS 205 plakalı araç ile orta şeritte ilerlemeye başladı.
Manevra yaparken otomobile arkadan çarptı
Bu esnada valilik önüne gelen Tolgahan D., sol şeride geçme manevrası sonucunda direksiyon kontrolünü kaybedince, aynı istikamete en sağ şeritte seyir halinde olan sürücü Yıldıray D.(28) idaresindeki 78 AAU 923 plaka otomobile arka ve yan kısımlarından çarptı.
Vurduğu otomobil takla attı
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil takla atarak kaldırıma çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 2 kişi yaralandı
Vatandaşlarında yardımı ile otomobilden çıkarılan sürücü Yıldıray D. ile yanında bulunan Emine Ü. (47) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
'Şoför ben değildim' iddiası
Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polisleri çalışma yaparken, sürücü koltuğunun yanında oturan Tolgahan D. polislere sürücünün kendisi olmadığını söyleyip, olay yerine gelen önce dayısını gösterdi sonra kaza yerindeki başka arkadaşını göstererek alkol metreyi üflemek istemedi.
Gencin dayısının sürücü olmadığı belirlenenince bu sırada sürücü olduğu iddia edilen başka gençten kaza ile ilgili bilgi isteyen trafik polisleri, asıl sürücünün Tolgahan D. olduğunu tespit etti.
"Kadına bir şey olacak diye korktum" deyip suçunu itiraf etti
Otomobilin yan koltuğunda yolcu gibi oturan gencin yanına gelen trafik ekiplerinin asıl sürücünün kendisi olduğunu bildiklerini söylemesi üzerine Tolgahan D., "Abi benim ehliyetim yok. Kadına bir şey olacak diye korktum.” diyerek sürücünün kendisi olduğunu söyledi.
1.38 promil alkollü sürücü karakola alındı
Trafik ekipleri tarafından alkolmetreyi üfleyen genç, 1.38 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit edilmesinin üzerine ifade alınmak üzere karakola getirildi.
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