Kaza yapan kadına yardım etmek yerine gasp ettiler

Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Boyalık yolu üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile seyir halinde ilerleyen bir kadın kontrolünü kaybettiği motoru ile park halindeki bir otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen kadın baygın halde yere yığıldı. Görgü tanıklarının iddiasına göre kadının parasını ve telefonunu yoldan geçen bir hurdacı alıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis heryerde parayı ve telefonu alıp kaçan şüpheliyi arıyor.