Kaza yapan kamyon alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı
Bursa'da kontrolden çıkan kamyon trafik levhasına çarptı. Alev alan kamyondan 2 kişi fırlayarak ağır yaralanırken 2 kişi ise araç içinde yanarak hayatını kaybetti.
İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Doğanköy mevkiinde meydana gelen kazada, et yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki bariyerlere, daha sonra trafik tabelalarına çarparak alev aldı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Ömer Faruk E. ve yanında bulunan Murat K. yola uçtu. Kamyonun yatak kısmında bulunan Selahattın K. ve Erkin Ş. ise alev alan kamyonun içerisinde sıkıştı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yanan kamyona yaklaşık yarım saat müdahale sonucu söndürdü. Çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan Murat K. ve Ömer Faruk E.'ya sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki kişi yanarak hayatını kaybetti
Kamyonun içinde sıkışan Erkin Ş. ve Selahattin K. ise yanarak hayatını kaybetti.
Yaralanan 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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