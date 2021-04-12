Kaza yapan kurye, şipariş yetişsin diye kardeşini aradı

Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Mehmet Polatoğlu Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye kaza yaptı.

KURYEYİ YETİŞTİRMESİ İÇİN KARDEŞİNİ ARAMIŞ

Çiğköftecide çalıştığı öğrenilen K. D. isimli kurye yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kaza yapan motosikleti bulamayan polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Yaralı şahsın paketi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradığı, kardeşinin kazalı motosikleti alarak paketi götürdüğü öğrenildi. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.