Kaza yapan motosikletli çift kurtarılamadı

Ankara'da 1,5 yıl önce evlenen Hüseyin Sinan Turan (40) ve Ayşenur Turan (26) çifti, motosikletleriyle Kızılcahamam ilçesine doğru yola çıktı.

Özel bir şirkette çalışan çift, gezisinden dönüşe geçtiği sırada Hüseyin Sinan Turan'ın direksiyonda olduğu 06 G 0080 plakalı motorla kaza yaptı.

Bariyerlerin altından uçtular

D-100 karayolu Kargasekmez bölgesinde kontrolden çıkan motosikletin kayması sonucu virajın başladığı noktada, bariyerlerin altından geçip şarampole yuvarlandı.

Olay yerinde can verdiler

Motosiklet parçalara ayrılırken, çiçeği burnunda çift olay yerinde hayatını kaybetti.

Bir diğer yandan Turan çiftinin cenazesi, dün Ankara'da Ahmet Efendi Camisi’ne getirildi. Cenazeye çiftin yakınları ve arkadaşları katıldı.

Motosiklet tutkunu çiftin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Motorcu dostu bariyerlerin 1 metre sonra başladığı tespit edildi

Bu arada, kaza yerindeki virajda 1 metre sonra, kayıp devrilen motosikletlerin alttan geçmesini önlemek için yapılan 'motorcu dostu bariyer'in başladığı ortaya çıktı.

"Bariyerler 1 metre daha uzun olsaydı kurtulabilirlerdi"

Çiftin arkadaşı Emrah Çetin, "Sinan ile yaklaşık 8 yıldır aynı iş yerinde çalışıyordu. İkisi de motor kullanmayı, spor yapmayı çok severlerdi. Bir şekilde tanıştırdık ve evlendiler. Hava güzel olduğu zamanlar oraya gezmeye giderlerdi. Motor ile virajı alamayıp kaza yapmışlar. Hani belki motorcu dostu bariyerler 1 metre daha uzun olsaydı belki kurtulabilirlerdi. Ama olmadı. İkisini de kaybettik. Çok üzgünüz." dedi.

"Motor kullanmayı bırakmasını çok istiyorduk"

Sinan Turan'ın arkadaşı Birol Selvi ise, arkadaşına motosiklet kullanmayı bırakması konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade ederek, "Motor kullanmayı çok severdi. Resmen aşıktı motora. Biz arkadaşları olarak çok söyledik. Motor kullanmayı da bırakmasını istiyorduk aslında. Ama olmadı. Eşi de motor kullanmayı çok severdi. Birbirleriyle çok uyumlulardı. Hafta sonlarını boş geçmezlerdi. Sürekli bir yerlere giderlerdi. Allah rahmet eylesin, ikisinin de mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.