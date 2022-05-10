banner86

banner85

Kaza yapan motosikletli çift kurtarılamadı

Kızılcahamam ilçesine motosikletleriyle geziye çıkan evli çiftin motosikleti, motorcu dostu bariyerlere 1 metre kala şarampole uçtu. Çiçeği burnunda çiftin tutkunu olduğu motosiklet sonlarını getirdi.

TÜRKİYE 10.05.2022, 15:00
Kaza yapan motosikletli çift kurtarılamadı

Ankara'da 1,5 yıl önce evlenen Hüseyin Sinan Turan (40) ve Ayşenur Turan (26) çifti, motosikletleriyle Kızılcahamam ilçesine doğru yola çıktı.

Özel bir şirkette çalışan çift, gezisinden dönüşe geçtiği sırada Hüseyin Sinan Turan'ın direksiyonda olduğu 06 G 0080 plakalı motorla kaza yaptı.

Bariyerlerin altından uçtular

D-100 karayolu Kargasekmez bölgesinde kontrolden çıkan motosikletin kayması sonucu virajın başladığı noktada, bariyerlerin altından geçip şarampole yuvarlandı.

Ankara da bariyerlere 1 metre kala kaza yapan motosikletli çift kurtarılamadı #1

Olay yerinde can verdiler

Motosiklet parçalara ayrılırken, çiçeği burnunda çift olay yerinde hayatını kaybetti.

Bir diğer yandan Turan çiftinin cenazesi, dün Ankara'da Ahmet Efendi Camisi’ne getirildi. Cenazeye çiftin yakınları ve arkadaşları katıldı.

Motosiklet tutkunu çiftin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ankara da bariyerlere 1 metre kala kaza yapan motosikletli çift kurtarılamadı #2

Motorcu dostu bariyerlerin 1 metre sonra başladığı tespit edildi

Bu arada, kaza yerindeki virajda 1 metre sonra, kayıp devrilen motosikletlerin alttan geçmesini önlemek için yapılan 'motorcu dostu bariyer'in başladığı ortaya çıktı.

"Bariyerler 1 metre daha uzun olsaydı kurtulabilirlerdi"

Çiftin arkadaşı Emrah Çetin, "Sinan ile yaklaşık 8 yıldır aynı iş yerinde çalışıyordu. İkisi de motor kullanmayı, spor yapmayı çok severlerdi. Bir şekilde tanıştırdık ve evlendiler. Hava güzel olduğu zamanlar oraya gezmeye giderlerdi. Motor ile virajı alamayıp kaza yapmışlar. Hani belki motorcu dostu bariyerler 1 metre daha uzun olsaydı belki kurtulabilirlerdi. Ama olmadı. İkisini de kaybettik. Çok üzgünüz." dedi.

"Motor kullanmayı bırakmasını çok istiyorduk"

Sinan Turan'ın arkadaşı Birol Selvi ise, arkadaşına motosiklet kullanmayı bırakması konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade ederek, "Motor kullanmayı çok severdi. Resmen aşıktı motora. Biz arkadaşları olarak çok söyledik. Motor kullanmayı da bırakmasını istiyorduk aslında. Ama olmadı. Eşi de motor kullanmayı çok severdi. Birbirleriyle çok uyumlulardı. Hafta sonlarını boş geçmezlerdi. Sürekli bir yerlere giderlerdi. Allah rahmet eylesin, ikisinin de mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ankara da bariyerlere 1 metre kala kaza yapan motosikletli çift kurtarılamadı #4

Ankara da bariyerlere 1 metre kala kaza yapan motosikletli çift kurtarılamadı #5

#Kaza #motosiklet #Kızılcahamam
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 10 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28