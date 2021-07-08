Kaza yapan otomobil ağaçta asılı kaldı
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu savrulan otomobil, lojman bahçesindeki ağaçta asılı kaldı.
TÜRKİYE 08.07.2021, 12:32
Ahmet Baran Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Seyit Mehmet Karabacak idaresindeki hafif ticari araç ile Mahmut Esat Özçorunlu idaresindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle otomobil bir okulun lojmanının bahçesine uçarak ağaçta asılı kaldı.
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