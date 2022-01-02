Kaza yapan sürücü, yaralı kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Derince ilçesi D-100 karayolu Ankara istikameti liman ışıklarında 34 KY 5553 plakalı otomobilin sürücüsü, hakimiyeti kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp savruldu.

KIZ ARKADAŞI SIKIŞTI, KENDİSİ KAÇTI

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Otomobilde bulunan sürücünün kız arkadaşı T.Ç. ise araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARAKI KIZ ISLANMASIN DİYE ÜZERİNİ ÖRTTÜLER

Otomobil içerisinde sıkışan T.Ç., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağanak yağışın etkili olduğu bu dakikalarda, itfaiye ekipleri yaralının ıslanmaması için üzerini de örttü. Ardından T.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.