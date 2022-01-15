Kaza yapan taksici alkollü çıktı
Edirne'de bir ticari taksi sürücüsü trafik kazasına karıştı. Yapılan kontrol sırasında alkollü olduğu tespit edilen taksi şoförünün ehliyetine el konuldu.
TÜRKİYE 15.01.2022, 09:30
Edirne Talatpaşa Caddesi'nde seyir halinde olan taksici Gökhan Sofuoğlu, otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, önünde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.
Kazadan sürücüler yara almadan kurtuldu.
Ehliyetine el konuldu
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araç sahiplerinin keyif verici madde kullanıp kullanmadığı kontrol edildi.
Taksi şoförünün 129 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 6 ay el konulan sürücüye bin 823 lira da idari para cezası kesildi.
Ardından araçlar, çağrılan çekici yardımı ile kaza mahallinden kaldırıldı.
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