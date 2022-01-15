Kaza yapan taksici alkollü çıktı

Edirne Talatpaşa Caddesi'nde seyir halinde olan taksici Gökhan Sofuoğlu, otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, önünde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.

Kazadan sürücüler yara almadan kurtuldu.

Ehliyetine el konuldu

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araç sahiplerinin keyif verici madde kullanıp kullanmadığı kontrol edildi.

Taksi şoförünün 129 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine 6 ay el konulan sürücüye bin 823 lira da idari para cezası kesildi.

Ardından araçlar, çağrılan çekici yardımı ile kaza mahallinden kaldırıldı.