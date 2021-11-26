Kaza yaptığını çalan kornalarla anladı

Mardin Kızıltepe'de İlçe merkezi Dedeman Kavşağı'nda meydana gelen olayda Nusaybin istikametinden Viranşehir istikametine doğru seyir olan sürücüsünün ismi ve plakası olmayan bir tır fark etmediği 45 ZA 9070 plakalı otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi.

TIR SÜRÜCÜSÜNÜ DURDURMAK İÇİN UZUN SÜRE KORNA ÇALDILAR

Tır sürücüsünün farkında olmadığı akıl almaz kazada yoldan geçen diğer sürücüler tır sürücüsünü durdurmak için uzun süre korna çalarak durdurabildi.

MADDİ HASARLA ATLATILDI

Şans eseri maddi hasarla ile atlatılan o anlar yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.