Kaza yaptığını çalan kornalarla anladı
Kızıltepe'de tır önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi. Başka bir sürücü tarafından cep kamerası ile görüntülenen o anlar akıllara durgunluk verdi.
TÜRKİYE 26.11.2021, 19:24
Mardin Kızıltepe'de İlçe merkezi Dedeman Kavşağı'nda meydana gelen olayda Nusaybin istikametinden Viranşehir istikametine doğru seyir olan sürücüsünün ismi ve plakası olmayan bir tır fark etmediği 45 ZA 9070 plakalı otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi.
TIR SÜRÜCÜSÜNÜ DURDURMAK İÇİN UZUN SÜRE KORNA ÇALDILAR
Tır sürücüsünün farkında olmadığı akıl almaz kazada yoldan geçen diğer sürücüler tır sürücüsünü durdurmak için uzun süre korna çalarak durdurabildi.
MADDİ HASARLA ATLATILDI
Şans eseri maddi hasarla ile atlatılan o anlar yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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