banner86

banner85

Kazada ölen oğlunun acısına 17 gün dayanabildi

İzmir'de yolun karşısına geçerken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Barış Polat Dörtköşe'den 17 gün sonra, annesi Sema Dörtköşe de yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE 07.07.2022, 14:59
Kazada ölen oğlunun acısına 17 gün dayanabildi

Kaza, 28 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde meydana geldi.

Ege Özkaçar yönetimindeki otomobil, komşusunun elektrik arızasını gidermek için yolun karşısındaki eve gitmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye çarptı.

Kaza yapan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

Yaralanan Dörtköşe, çağrılan ambulansla Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan, yapılan kontrolde 1,56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Özkaçar'ın, kaza tutanağına göre, 'Aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlallerini de işlediği belirlendi. İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı.

20 gün yaşam savaşı verdi

İzmir'in köklü takımlarından Göztepe taraftarı olduğu ve hiçbir maçını kaçırmadığı belirtilen Barış Polat Dörtköşe, 20 gün sonra, 17 Haziran'da yaşamını yitirdi.

Dörtköşe'nin cenazesi, Mordoğan'ın Saklıbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dörtköşe'nin ölümü üzerine tekrar gözaltına alınan Ege Özkaçar, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

"Evladının acısına dayanamadı"

Barış Polat Dörtköşe'nin ölümünden 17 gün sonra, 4 Temmuz’da da annesi Sema Dörtköşe hayatını kaybetti. Aniden fenalaşıp yaşamını yitiren 5 çocuk annesi Sema Dörtköşe, oğlunun yanında toprağa verildi.

Barış Polat Dörtköşe'nin ağabeyi Sinan Dörtköşe, "Annem son 4 gündür 'Barış ev yaptı, beni yanına çağırıyor' diyordu. Kardeşimin ölümü sonrası çok üzgündü. Evladının acısına dayanamadı" dedi.  

#Kaza #Oğul #İzmir
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 07 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31