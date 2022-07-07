Kazada ölen oğlunun acısına 17 gün dayanabildi

Kaza, 28 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde meydana geldi.

Ege Özkaçar yönetimindeki otomobil, komşusunun elektrik arızasını gidermek için yolun karşısındaki eve gitmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye çarptı.

Kaza yapan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

Yaralanan Dörtköşe, çağrılan ambulansla Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan, yapılan kontrolde 1,56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Özkaçar'ın, kaza tutanağına göre, 'Aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlallerini de işlediği belirlendi. İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı.

20 gün yaşam savaşı verdi

İzmir'in köklü takımlarından Göztepe taraftarı olduğu ve hiçbir maçını kaçırmadığı belirtilen Barış Polat Dörtköşe, 20 gün sonra, 17 Haziran'da yaşamını yitirdi.

Dörtköşe'nin cenazesi, Mordoğan'ın Saklıbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dörtköşe'nin ölümü üzerine tekrar gözaltına alınan Ege Özkaçar, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"Evladının acısına dayanamadı"

Barış Polat Dörtköşe'nin ölümünden 17 gün sonra, 4 Temmuz’da da annesi Sema Dörtköşe hayatını kaybetti. Aniden fenalaşıp yaşamını yitiren 5 çocuk annesi Sema Dörtköşe, oğlunun yanında toprağa verildi.

Barış Polat Dörtköşe'nin ağabeyi Sinan Dörtköşe, "Annem son 4 gündür 'Barış ev yaptı, beni yanına çağırıyor' diyordu. Kardeşimin ölümü sonrası çok üzgündü. Evladının acısına dayanamadı" dedi.