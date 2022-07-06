Kazada yaralanan asker şehit oldu
Askeri araçla intikal sırasında yaşanan kazada ağır yaralanan P.Er Yusuf Gürler, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptıpı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"05 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkâri bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Er Yusuf GÜRLER ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
6 asker yaralandı
Kaza, Kuzey Irak sınır hattında bulunan Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü civarında meydana geldi.
Askeri zırhlı aracın üst bölgesine seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Yusuf Gürler şehit olurken, 6 asker de yaralandı.
Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen ambulansla Derecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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