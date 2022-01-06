Kazakistan'dan savaşı andıran görüntüler

Asya'da tarihi günler yaşanıyor.

Tüm dünyayı etkileyen enerji fiyatlarındaki yükselişten sonra Kazakistan'da yapılan gaz zammı infial yarattı.

Zamlara tepki ile ülkenin batısında başlayan gösteriler tüm Kazakistan'a yayıldı. Olayların artamsıyla birlikte Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin'i görevden aldı ve hükümet istifa etti.

Hükümetin istifası zamların geri alınması gösterileri sonlandırmadı. Rejime yönelik devam eden olaylarda yağmalar ve güvenlik güçleri ile çatışmalar yaşandı.

12 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

Üçüncü gününe ulaşan olaylarda resmi makamlar 12 güvenlik görevlisinin öldüğünü 353 görevlinin de yaraladığını açıklarken, göstericilerin kayıpları hakkında 'onlarcası öldü' ifadelerini kullanarak kesin sayı vermedi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı kaynaklardan verilen bilgiye göre ise gösterilerde 1000'den fazla kişinin yaralandığı, yaralıların 400'ünün hastanelerde, 62'sinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü bildirildi.

RUSYA VE BELARUS'TAN ASKER SEVKİYATI

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Tokayev, protestolarda yabancı güçler tarafından eğitilen teröristlerin rol oynadığını iddia ederken, Rusya ve beş eski Sovyet ülkesinin üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (CSTO) devlet başkanlarından yardım istedi.

CTSO, Tokayev'in talebi sonrası Kazakistan'a barış gücü gönderdi.

Rus medyasının yayınladığı bazı görüntülerde de Rus askerlerinin askeri uçakla Kazakistan'a gönderildiği görülüyor.

Bu askerlerin de CTSO barış gücü kapsamında görev alacağı; devlet kurumlarını ve askeri kurumları koruyacakları belirtildi.

RUS ASKERİ SEVKİYATI ŞİDDETİ TIRMANDIRDI

Tüm bu gelişmelerden sonra ülkedeki şiddet, yağma ve çatışma ortamı sürüyor. Polisle çatışan göstericilere ait görüntüler sosyal medya üzerinden tüm dünyaya yayılıyor.

Rusya'dan asker yardımı alınması ise şiddetin daha da tırmanmasına neden oldu.

Görüntülerdeki şiddet olayları savaş sahnelerini aratmayacak kadar çatışmaların alevlendiğini gösteriyor.