Kazaya müdahale eden arama kurtarma ekibi dönüşte kaza yaptı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyünde sıkışmalı trafik kazası ihbarını alan ekipler olay yerine giderek yaralıyı bulunduğu yerden çıkarttı. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan ekipler Ilıksu mevkisinden itfaiye müdürlüğüne dönüş sırasında yağıştan kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kontrolden çıkan 67 DZ 719 plakalı pikap bariyere çarparak durabildi.

Araçta bulunan üç itfaiye personeli kazayı hafif şekilde atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları itfaiye personellerini de ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı.

Kaza sonrası yolda bir süreliğine kontrollü olarak ulaşım sağlandı. Kaza yapan pikaptaki eşyalar da olay yerine gelen başka bir itfaiye aracına taşındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.