Kazdağları'nda iki ayrı noktada orman yangını

Edremit ilçesine bağlı Güre ve Kızılkeçili Mahallelerinde iki farklı noktada henüz belirlenemeyen sebepten yangınlar çıktı.

Kazdağları mevkiinde çıkan her iki yangına da 2 helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor.

Karayolu ulaşımının güç olduğu yangın bölgelerine 2 helikopter ve 2 uçak daha yönlendirildi.

Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.