Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye 16 saat sonra ulaşıldı

Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı Sarıkız Tepesi'ndeki Hava Radar Kıta Komutanlığı'ndan hareket eden 3 araçtaki 17 askeri personel ile yolu açmak için görevlendirilen 4 kişilik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde Kaz Dağları Milli Parkı'na 25 kilometre mesafede mahsur kaldı.

VALİ, 'KISA SÜRE İÇİNDE KENDİLERİNE ULAŞMAYI UMUYORUZ' DEMİŞTİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Bütün personelimize geçmiş olsun diyorum. Hepsinin sağlık durumu iyi. İnşallah çok kısa süre içinde kendilerine ulaşmayı umuyoruz. Karadan çalışmalara ek, hava kuvvetlerimiz helikopterle keşif yaptı ancak hava şartları uygun olmadığı için müdahale edemedi. Dozer, greyder ve yol açıcı makineler ile çalışıyoruz. 500 metre mesafeye kadar yaklaştığımızı ifade edebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA: ARAMA-KURTARMA HELİKOPTERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kazdağları’ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi" denildi.

21 KİŞİYE 16 SAAT SONRA ULAŞILDI

Mahsur kalan 17'si asker, 4' ü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi.

VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kazdağları'nda yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ile 4 belediye işçisinin kurtarılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından, "Kazdağları'nda yolda kalan personelimize ulaştık. Askeri personelimiz ve yol ekiplerimizi sağlıklı olarak naklediyoruz. Kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Jandarma, İlçe Belediyesi, DSİ, Sağlık başta olmak üzere kurumlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Kazdağları’ndaki (Balıkesir) yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri kurtarıldı. Balıkesir Valiliğimize ve Belediye çalışanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.