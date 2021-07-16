Kedi sevgisi can aldı!
Kedi severken minibüsün altında kaldı.
TÜRKİYE 16.07.2021, 12:29
İstanbul Silivri’de babasının marketinin önünde kedi seven 4 yaşındaki Ayla Deniz Turan, minibüsün altında kalarak can verdi.
Markete malzeme bırakan toptancı, yerdeki çocuğu fark etmedi ve minibüs küçük çocuğun üzerinden geçti. Kızının avukat olmayı hayal ettiğini anlatan baba Emrah Turan, ‘‘Çığlıkları duyup kapının önünde koştum, kızım kanlar içindeydi.
Bir ümit, birbirimizden kopmayız diye hastaneye götürdüm ama yetiştiremedik. Sürücünün en ağır cezayı almasını istiyorum’’ dedi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü, adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
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