Kedi yiyen kadın hakkında savcılıktan flaş karar

Tüyleri diken diken olaylar zincirinin adresi İstanbul Tuzla. Kasım ayı akşam saatlerinde Aydınlı Mahallesi sakinlerini dehşete sokan bir olay yaşandı.

Fatma Ç. adlı bir kadının sokaktaki kedileri kesip poşete koyarak yemek için eve götüreceği iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Mahalleli karşılaştıkları manzara ile şoke olurken durumu derhal polis ekiplerine bildirdi. Kan donduran ihbarın ardından yapılan tespitte, kadının elindeki siyah poşetin içinde kesilmiş ve derisi yüzülmüş halde bir yavru kedi bulundu. Gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi. Bu sırada Fatma Ç.'nin geçtiğimiz yıl da sokak köpekleri için benzer canilikler yaptığı belirlendi. Yıllarca kedi ve köpekleri keserek yediği, tedavi görüp hastaneden taburcu olduktan sonra eylemlerine devam ettiği de bu olayla ortaya çıktı..

"KESİP YEDİM, SUÇ İŞLEDİĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Fatma Ç. bir kez daha herkesi şoke etti. İfadesinde yaptığı caniliği kabul ederek, "Kediyi kestim. Daha önce de kedi, köpek kesip yedim. Haram oldukları için pişman değilim. Suç işlediğimi de düşünmüyorum" dedi. Skandal ifadenin ardından Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebi doğrultusunda, Fatma Ç.'ye daha önce şizofreni tanısı konduğunu belirleyerek gözlem alınmasına karar verdi.

"İHBAR SOYUT" TAKİPSİZLİĞİ

Skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada da yeni bilgiler ortaya çıktı. "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme" suçundan yürütülen soruşturmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan bir ihbarla soruşturmaya başlandığı anlatıldı. İhbarda, Fatma Ç.'nin yıllardır sokak hayvanlarının derilerini soyup, iç organlarını çıkardığını ve gözaltına alındığında da "Allah onları ben yiyeyim diye yarattı" dediği anlatıldı. Bu olaydan bir gün önce de kedi derisini yüzüp poşete koyduğu vurgulandı. Savcılık ihbarın soyut nitelikte olduğunu kaydederek "takipsizlik kararı" verdi. Ancak "mala zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturmanın devam ettiği öğrenildi..

"SOKAĞA ÇIKMAYA KORKAR OLDUK, YARDIM EDİN"

Fatma Ç. ile ilgili verilen ilk takipsizlik kararı bununla da sınırlı değildi. Hayvanlara işkence edip katleden daha sonra da yiyen kadına 2018 ve 2019 yılında da ikişer kez takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Yine bir mahalle sakini "Sokağa çıkmaya korkar olduk. Bize yardım edin" diyerek suç duyurusunda bulundu. Ancak Fatma Ç.'nin şizofreni hastası olduğu ve cezai ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararları verildiği belirlendi..

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