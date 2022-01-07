Kediye çarpmamak isterken canından oldu!
Motosikletiyle ilerlerken karşısına çıkan kediyi ezmemek için manevra yapıp kaza geçiren Berk Can Ofluoğlu, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 07.01.2022, 16:18
Muğla’nın Bodrum ilçesindeiş çıkışı motosikletiyle evine giden 33 yaşındaki Berk Can Ofluoğlu, önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Ani manevrayla hakimiyet kaybeden Berk, motosikletten düşerek başını beton zemine çarptı.
6 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ofluoğlu, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Beyin kanaması geçiren Ofluoğlu, 6 günün sonunda hayatını kaybetti.
ORGANLARI HASTALARA HAYAT VERECEK
Aydınlı olduğu öğrenilen gencin ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, ailesi genç Berk’in organlarını bağışladı. Ofluoğlu’nun cenazesi memleketi Trabzon’a götürülerek son yolculuğuna uğurlanacak.
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