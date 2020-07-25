Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Kemal Kılıçdaroğlu 1251 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.
TÜRKİYE 25.07.2020, 18:42 25.07.2020, 19:56
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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı.
Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu kurultayda, delegeler 44 sandıkta oylarını kullandı.
Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegenin 1251'inin oyunu alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.
Kurultayda 67 oy ise geçersiz sayıldı.
CHP'nin toplam kayıtlı 1356 delegesi bulunuyor.
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