Kemer'de orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

TÜRKİYE 12.10.2021, 22:14
Kemer'de orman yangını

Akşam saatlerinde Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası civarındaki dağlık ve sarp alanda orman yangını çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Kemer Orman Şefliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale için yangının olduğu alana yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcarken, günün aydınlanması ile havadan müdahale başlayacağı belirtildi. 

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