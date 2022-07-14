Kendi iş yeri gibi kasayı boşaltıp gitti

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Açık olan markette kimsenin olmadığını fark edip içeri giren hırsız, kasada bulunan paraları alıp olay yerinden uzaklaştı. Dükkana gelen market çalışanı ise kasanın çekmecesindeki parayı göremeyince market sahibine haber verdi. Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen market sahibi, emniyete gidip şikayette bulundu.

“Şikâyetçi olduk, 1 saat sonra salındı”

Başlarına gelen hırsızlık olayını anlatan market sahibi Niyazi Ertürk, “Gündüz saat 06.40 civarlarında Yasin adlı şahıs buraya geliyor. İçeride kimsenin olmadığını görünce kasaya doğru yöneliyor. O anda ne kadar para varsa hepsini alıp cebine atıp olay yerinden uzaklaşıyor. Olay anında burada bekleyen arkadaşım vardı. Arkadaşım geliyor, kasayı bir açıyor ve içinde para bulamayınca beni arıyor ‘Dükkanda kasada para yok, almış götürmüşler' diye. Ben de gelip, kamera kaydını izliyorum. Daha sonra Yasin denilen çocuğa ulaşıyoruz. Emniyete gidip ifade veriyor ve salıyorlar. Bizde güvenlik kamera kayıtlarının hepsini veriyoruz ama yaklaşık 1 saat sonra salınıyor" diye konuştu.

“İnanamadım böyle bir şey olduğuna”

Güvenlik kamerasında yaşanan hırsızlık olayını görünce kendi kendine gülüp şok olduğunu belirten Ertürk, "Kendi kendime şok oldum, güldüm yani. İnanamadım böyle bir şey olduğuna. Kim gelir yani güpegündüz saat 7 gibi bir işletmenin kapısına gelip kasanın çekmecesini açıp parayı götürebilir? Kim cesaret edebilir ki buna? Kendi kendime şaşırıp gülüyorum yani. Daha önce böyle bir olay yaşamadım. 24 saat açığız zaten yaklaşık 4 senedir bu sektördeyiz, kesinlikle böyle bir şey olmadı. İlk defa böyle bir şey yaşadık, bu da bize büyük bir ders oldu" ifadelerini kullandı.