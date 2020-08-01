Kendilerini televizyon yayıncısı olarak tanıtanlara dikkat!

RTÜK cep telefonu internet Facebook gibi çeşitli yerlerden yapılan kaçak ve yasadışı yayınlarla ilgili olarak denetimlerini hızlandırdı.

6112 sayılı radyo televizyon üst kurulu yasası ile 1 Ağustos 2019 tarihli radyo televizyon üst kurulu ile bilişim teknolojileri kurulu tarafından resmi gazete de yayımlanan yönetmeliğe aykırı yayınlar yapılanlar belirlenerek haklarında soruşturma başlatılıyor.

Kendilerini televizyon yayıncısı olarak tanıtan, başta siyasetçiler olmak üzere iş adamları STK yöneticileri ve esnafları taciz eden yasa dışı reklam alan hukuka ve radyo televizyon üst kurulu yasası ile radyo televizyon üst kurulu bilişim teknolojileri kurulu yönetmenliğine aykırı yayın yapanlarla ilgili olarak RTÜK’ün 33. Maddesi gereğince işlem yapılacağı bildirildi.

Aksi takdirde “üst kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları üst kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına. Ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen, yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genler müdürü bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60’ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanacaktır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri üst kurulunca mühürlenerek kapatılacaktır.