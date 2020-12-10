Kendini patlatmaya çalışan teröristler öldürüldü
Üzerinden 1,5 kilogram parça tesirli patlayıcı imha edildi.
TÜRKİYE 10.12.2020, 19:06
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubunun üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye uyruklu şahsın üzerine sarılı korse içerisinde ele geçirilen yaklaşık 1,5 kilogram parça tesirli patlayıcı imha edildi." ifadelerine yer verildi.
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