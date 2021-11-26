Kendisine bıçakla saldıran kocasını şikayet eden kadın, gazetecilere saldırdı

Afyonkarahisar kent merkezi Burmalı Mahallesi Basın Caddesinde edinilen bilgilere göre bir kadın, kocası tarafından bıçakla kovalandığı ihbarında bulundu.

KOCASINI BIRAKIP MUHABİRE SALDIRDI

Bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Kocasının kendisini bıçakla kovaladığını ileri süren kadın ve akrabaları olayı görüntülemeye çalışan muhabire önce kendilerini kayda almaması söyleyip küfürler etti sonra üzerine yürüdü.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Kendisini bıçakla kovaladığını iddia ettiği kocasından gördüğü şiddeti bir an olsun unutan kadın ve akrabaları, küfürler yağdırdıkları muhabirin üzerine yürüyüp linç etmek istedi. Duruma müdahale eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Ekibi kadınları bölgeden uzaklaştırdı.