Kendisine bıçakla saldıran kocasını şikayet eden kadın, gazetecilere saldırdı
Afyonkarahisar'da kocası tarafından bıçakla kovalanan kadın durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle şahıs kaçarken, saldırıya uğrayan kadın ve yakınları olayı görüntülemeye çalışan gazeteciye saldırmaya kalktı.
TÜRKİYE 26.11.2021, 15:00
Afyonkarahisar kent merkezi Burmalı Mahallesi Basın Caddesinde edinilen bilgilere göre bir kadın, kocası tarafından bıçakla kovalandığı ihbarında bulundu.
KOCASINI BIRAKIP MUHABİRE SALDIRDI
Bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Kocasının kendisini bıçakla kovaladığını ileri süren kadın ve akrabaları olayı görüntülemeye çalışan muhabire önce kendilerini kayda almaması söyleyip küfürler etti sonra üzerine yürüdü.
LİNÇ ETMEK İSTEDİLER
Kendisini bıçakla kovaladığını iddia ettiği kocasından gördüğü şiddeti bir an olsun unutan kadın ve akrabaları, küfürler yağdırdıkları muhabirin üzerine yürüyüp linç etmek istedi. Duruma müdahale eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Ekibi kadınları bölgeden uzaklaştırdı.
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