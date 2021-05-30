Kendisine kaçan kızı ailesine götürdü, beyzbol sopalı 15 kişi saldırdı!
Samsun'da yaşayan 24 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan tanıştığı gencin yanına İzmir'e kaçtı. Kızın ailesiyle iletişime geçen genç, davet üzerine genç kız ile birlikte Samsun'a gitti. Burada kızın ailesinden 15 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğrayan genç hastanelik oldu.
İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki G.D., Samsun'da yaşayan ve sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu 24 yaşındaki M.K. adlı genç kızın İzmir'e yanına kaçması üzerine kızın ailesi ile bağlantıya geçti.
15 KİŞİ SALDIRDI
Kız tarafı G.D.'ye birlikte Samsun'a gelip konuşmalarını istediler. Bu sabah kendisine kaçan M.K. adlı genç kız ile birlikte Samsun'a gelen G.D. kızın baba evinde saldırıya uğradı. Bezbol sopası ile kendisine 15 kişinin saldırdığını söyleyen G.D. evden kaçarak canını kurtardı. Kanlar içinde kalan ve yürüyerek kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden G.D. hastanede tedavi altına alındı.
BEYZBOL SOPASIYLA DÖVMÜŞLER
G.D. "Sosyal medya aracılığıyla M.K ile tanışıp arkadaş olduk. Kız benim yanıma İzmir'e kaçtı. Ailesi konuşmak için bize Samsun'a çağırdı. Birlikte bu sabah geldik. Samsun'a geldikten bir saat sonra kızın baba evinde yaklaşık 15 kişi beyzbol sopaları ile bana saldırdı. Şikayetçiyim" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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