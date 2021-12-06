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Kendisini darbeden eşini öldüren kadına indirim istendi

Boşanma aşamasındayken kendisini darbeden eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 2 çocuk annesi için haksız tahrik indirimi talep edildi.

TÜRKİYE 06.12.2021, 20:09
Kendisini darbeden eşini öldüren kadına indirim istendi

İstanbul Eyüpsultan'daki Sakarya Mahallesi'nde 22 Eylül 2021 gecesi Ahmet Özdemir, Nuran Özdemir'in çocuklarıyla yaşadığı eve giderek küfrederek kapıyı çaldı.

Ahmet Özdemir, kapıyı açan Nuran Özdemir'i küfrederek darbetti.

Nuran Özdemir, başından kan geldiğini görünce buzdolabının üzerindeki bıçağı alarak Ahmet Özdemir'i bıçakladı.

KOCASI, HASTANEDE ÖLDÜ

Sol göğüs bölgesinden yaralanan Ahmet Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nuran Özdemir ise tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede; Ahmet Özdemir'in, bir yıldır ayrı olduğu eşi Nuran ve çocuklarının ikametine gelerek hakaretler savurduğu, kapıyı yumrukladığı, bağırarak taşkınlık yaptığı için eşi Nuran'ın, Ahmet'i komşular rahatsız olmasın diye içeri aldığı anlatıldı.

VURMAYA DEVAM EDİNCE KENDİNİ KORUDU

Ahmet'in içeri girer girmez eşini darbetmeye başladığı, mini buzdolabı üstünde bulunan bıçağı alan şüpheli Nuran Özdemir'in, Ahmet Özdemir'e bıçağı doğrulttuğu ve 2-3 kez "sokarım sokarım" şeklinde sözler söylediği kaydedildi. Yine Ahmet Özdemir'in eşine vurmaya devam ettiği, bunun üzerine şüpheli Nuran Özdemir'in bıçakladığı anlatıldı.

KIZLARININ İFADESİ DE İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, Nuran ve Ahmet Özdemir'in 14 yaşındaki kızları T.Ö'nün de ifadesine yer verildi. Olaya şahit olan T.Ö., babasının, annesine sürekli şiddet uyguladığını, alkol alıp annesini dövdüğünü, olay gecesinde de babasının, "Açın kapıyı" diye bağırdığını, annesinin kapıyı açtığını, kapı açılır açılmaz babasının, annesine saldırdığını anlattı.

ÇOCUKLARI DA İFADE VERDİ

T.Ö., babasının "Oğlumu alıp götüreceğim." diyerek sinkaflı küfürler ettiğini, annesine vurmaya başladığını, kendisinin araya girdiğini, annesinin nereden aldığını görmediği bıçakla babasına, "Uzak dur, git buradan." dediğini ancak babasının, annesinin boğazını sıkarak, "Öldüreceğim seni." dediğini, o sırada annesi ile babası arasında bir arbede yaşandığını ve annesini alarak salona götürdüğünü, babasının ise "Bıçakladı beni." diye bağırdığını, havlu getirdiğini, annesinin de havluyla yaraya tampon yaptığını söylediği belirtildi. T.Ö. annesinin babasından sürekli şiddet gördüğünü, babasının alkol aldığını ve annesinin babasına karşı kendilerini koruduğunu da belirtti.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEP EDİLDİ

Savcılık, Nuran Özdemir'in haksız bir eylemin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisiyle elindeki bıçakla şüpheli Ahmet Özdemir'i yaraladığı, daha sonra da ölümüne neden olduğu belirtilerek hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Nuran Özdemir, iddianame kabul edilirse İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

"AMACIM ONU ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Olaydan sonra tutuklanan şüpheli Nuran Özdemir savcılık ifadesinde, bıçağı kocasının darbelerinden kurtulmak amacıyla rastgele salladığını belirterek olayı şöyle anlatmıştı:

"Ona geldiğini dahi o an fark etmedim. Bıçağı savurduktan sonra dahi bana vurmaya devam ediyordu. Sonrasında elinden kurtulup, diğer odaya geçtim. Kızımın bağırtısı üzerine geri geldiğimde eşim yerde yatıyordu ve kıyafetinde kan vardı. O zaman bıçaklandığını anlayarak hemen bir kıyafetle göğüs bölgesine tampon yaptım. Bir yandan da "Ahmet ölme ölme" diyerek bağırıyordum. Çok geçmeden polis gelerek beni aldı. Eşimi de ambulans ile hastaneye götürmüşler ancak eşimin vefat ettiğini sabahleyin karakolda öğrendim. Böyle bir olayın olmasından dolayı son derece pişmanım. Amacım asla onu öldürmek değildi. Tamamen elinden kurtulmak amacıyla hamle yaptım. Bıçağı saplamak gibi bir niyetim yoktu. Sadece rastgele savurdum. Neresinden bıçaklandığını dahi bilmiyorum."

#Kendisini darbeden #Boşanma
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