Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti

Sivas'ta bir süredir KKKA şüphesiyle tedavi gören 31 yaşındaki kadın, 4 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE 29.07.2021, 10:38
Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden Sivas'ın Divriği ilçesine gelen 31 yaşındaki L.A, kömür ocağında çalıştığı sırada rahatsızlandı. 3 çocuk annesi genç kadın hastaneye kaldırıldı.

KKKA ŞÜPHESİYLE TEDAVİ ALTINA ALINDI

L.A, Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) şüphesiyle tedavisi altına alındı. L.A, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde kaldırıldı.

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağırlaşan genç kadın, 4 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. L.A'nın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

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