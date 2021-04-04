Kepçe altında kalarak can verdi
Kontrolden çıkarak 10 metrelik çukura düşen kepçenin operatörü 25 yaşındaki Cebrail Uçar hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 04.04.2021, 16:22 04.04.2021, 17:25
Mersin Silifke'ye bağlı Susanoğlu Mahallesi'nde bulunan taş ocağında çalışan Cebrail Uçar'ın kullandığı kepçe, kontrolden çıkarak 10 metrelik çukura düştü.
KEPÇENİN ALTINDA SIKIŞTI
Kazayı gören işçiler, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kepçenin altında sıkışan Uçar'ı bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uçar, ambulansla özel hastaneye götürüldü. Uçar, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Uçar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
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