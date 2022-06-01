Kepçe operatörü, sürücüsü içindeyken otomobile takla attırdı
Erol Ç. isimli kepçe operatörü, peşine düştüğü Erol D. idaresindeki otomobile takla attırdı. Olay anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
TÜRKİYE 01.06.2022, 10:25
Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Cevizdere Mahallesi Acısu mevkisinde, yol çalışmasının olduğu Asarkaya Kent Ormanı yoluna otomobili ile gitmek isteyen Onur D.’yi, kepçe kovaladı.
İş makinesinden kurtulmak için geri manevra yapan Onur D., bir iş yerinin önüne sığındı.
Kepçe operatörü Erol Ç., Onur D. içindeyken otomobile takla attırdı.
Olaydan hafif yaralı olarak kurtuldu
Onur D. olaydan hafif yaralı kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Onur D., yaralı olarak Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.
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