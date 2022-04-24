Kereste fabrikasında yangın çıktı
Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki kereste fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
TÜRKİYE 24.04.2022, 10:47
Kaytazdere beldesinde faaliyet gösteren Kısmet Orman Ürünleri adlı işletmede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.
Kereste ürünlerde yangın çıktı
Kısa sürede tüm işletmeye yayılan alevlerde kereste ürünleri yanmaya başladı.
Yangına Altınova İtfaiyesi’nin yanı sıra Yalova ve Kocaeli illerinden de ekipler sevk edildi.
Yangın söndürüldü
İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
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