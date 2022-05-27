Kesik baş cinayeti: 11 gözaltı
Zonguldak'ta 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in, başının kesilmiş ve toprağa gömülmüş halde bulunmasının ardından olayın failini yakalama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 27.05.2022, 17:06
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde geçtiğimiz kasım ayında 70 yaşındaki emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in cansız bedeni, ormanda başı gövdesinden ayrılmış olarak bulundu.
Aramalar sonucu Keleş’in başına, 1 gün sonra olay yerine yakın bölgede jandarma tarafından ulaşıldı. Keleş'in başının baltayla kesildiği tespit edildi.
Yakınlarının DNA'ları incelendi
Jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleri ile DNA örneklerini alarak Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Ayrıca Keleş'in cep telefonu kayıtları da incelendi.
11 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında Mustafa Keleş’in kardeşi İ.K., yengesi D.K., çobanlık yapan İ.A.’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi, bugün gözaltına alındı.
Şüphelilerin polis merkezindeki sorguları devam ediyor.
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