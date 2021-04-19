Kestiği ağacın altında kalarak can verdi!
Zonguldak'ta yaşayan 52 yaşındaki Hayrullah Lüleci, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 19.04.2021, 20:15
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Aşağıkayalıdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda motorlu testereyle kesim yapan Hayrullah Lüleci (52), kestiği ağacın altında kaldı.
DURUMU KÖYLÜLER FARK ETTİ
Durumu fark eden köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lüleci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Lüleci'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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