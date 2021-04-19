Kestiği ağacın altında kalarak can verdi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Aşağıkayalıdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda motorlu testereyle kesim yapan Hayrullah Lüleci (52), kestiği ağacın altında kaldı.

DURUMU KÖYLÜLER FARK ETTİ

Durumu fark eden köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lüleci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Lüleci'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.