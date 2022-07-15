Kıbrıs gazisini komşusu darbetti
Kıbrıs gazisi Ali Aydın, komşusu N.Y. ile çıkan tartışmada demir yaba ile darbedildi. Yaşanan olay sonrası gazi darp raporu alırken N.Y. serbest bırakıldı.
TÜRKİYE 15.07.2022, 14:19
Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Kurtdere Mahallesi'nde e yaşayan 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ali Aydın, arazi komşusu N.Y. ile tartıştı.
Tarştışma sonrası Ali Aydın, N.Y. tarafından demir yaba ile darbedildi.
Kıbrıs gazisi darp raporu aldı
Aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezikler oluşan Kıbrıs gazisi, Saray Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı.
Gazi şikayetçi oldu
Hastanedeki tedavisinin ardından Ali Aydın, kendisini darbeden komşusu hakkında jandarmaya suç duyurusunda bulundu.
Şüpheli kişi serbest bırkıldı
Gazi Ali Aydın'ı darbettiği öne sürülen N.Y., davet edildiği jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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