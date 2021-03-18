Kilis'e roket düştü! İşte ilk görüntüler
Kilis'e Suriye tarafından roket atıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken sağlık görevlileri sevk edildi. Düşen roketin patlamadığı belirlenirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
TÜRKİYE 18.03.2021, 21:20 18.03.2021, 21:24
Kilis Albay İbrahim Karaoğlanoğlu mahallesi Klas Düğün Salonu yakınında bulunan bir eve Suriye ‘den atılan roket düştü.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken sağlık görevlileri sevk edildi. Düşen roketin patlamadığı belirlenirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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