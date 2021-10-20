Kilis'teki adam yeni doğum yapan eşini, kafasını duvara vurarak öldürdü

Kilis'in Albay İbrahim Karaoğlan Mahallesi'nde 13 Ekim gecesi, evli çift arasında bilinmeyen sebeple tartışma başladı.

Tartışmanın alevlenmesiyle 29 yaşındaki Muhammet Mahmut Özyer, 20 gün önce kız bebekklerini dünyaya getiren 27 yaşındaki eşi Fatime Gül Özyer'i vahşice dövmeye başladı.

KAFASINI DUVARA VURARAK SALDIRDI

Kafası duvara vurularak dövülen kadının burnunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar meydana geldi.

Saldırının etkisiyle 20 günlük anne, beyin kanaması geçirdi.

POLİSLER HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Bina sakinleri gürültüyü duyarak polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, Muhammet Mahmut Özyer'i gözaltına alıp, yerde hareketsiz yatmakta olan Fatime Gül Özyer'i Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tedavi altına alınan Fatime Gül Özyer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

"KIZIMI ÖLÜME TERK ETMİŞLER"

Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet Çetin, kızının ölüme terk edildiğini belirterek, evlendiği günden bu yana sürekli şiddete maruz kaldığını ve ailesinden sakladığını söyledi.

Çetin, ''Kızımı eşi öldürmeye tam teşebbüs ederek saldırdı. Kızım eşinin saldırısından sonra da 'öldü' diyerekten bırakılıyor. Bize olayı da damadın annesi gece saatlerinde haber etti ve 'Kızınız hastanede gidin bakın' dedi. Kızımızı oraya atıp gelmişler, ölüme terk etmişler. Hastaneye polis eşliğinde götürülüyor kızım. Kocası kızıma bugüne kadar hep şiddet uygulamış ancak kızım korkudan bunu bize söyleyememiş. Kızımı 19 yaşındaki oğlumu, yani kardeşini öldürmekle tehdit etmiş. Kızım kendisine uygulanan şiddeti bize söylemesi durumunda 19 yaşındaki oğlumu öldürecekmiş ve kimse görmeden gömecekmiş. Bu korkudan dolayı kızım duruma bize anlatamamış." dedi.