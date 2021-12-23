Kilis’te, PKK/YPG’li terörist tutuklandı
Kilis'te, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan PKK/YPG terör örgütü mensubu Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
TÜRKİYE 23.12.2021, 18:51
Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG terör örgütü üyesi olan Suriye uyruklu M.A.'nın sınır hattından yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, M.A.'yı sınır hattındaki Küplüce köyü bölgesinde yakalandı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.A., 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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