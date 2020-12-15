Kira düzenlemeleriyle ilgili genelge gönderildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelge 81 il valiliğine gönderildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kira düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Kurum, yerel yönetimlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazların kira bedeline ilişkin genelgenin, ilgili kurumlara ve valiliklere gönderildiğini açıkladı.
Pandemi nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerleri için yapılacak değerlendirmeye göre, sözü edilen bedellerde indirime gidilebilecek ya da ödemede erteleme sağlanabilecek.
Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden bu süre içerisinde sözü edilen bedeller tahsil edilmeyecek, sözleşme süreleri uzatılabilecek ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde sözleşmeler karşılıklı feshedilebilecek.
Peşin ödeme yapan ancak iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri de pandemi süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek.
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